Jurassic Park: su Tik Tok la challenge su Laura Dern e il suo modo di sedersi (Di martedì 1 settembre 2020) Jurassic Park è di nuovo l'argomento del giorno, questa volta grazie a Laura Dern e all'ultima challenge proveniente da Tik Tok. Non siamo più negli anni '90, ma Jurassic Park è ancora rilevante, e non solo per la sua eredità cinematografica o la saga sequel Jurassic World... Ma anche per merito di Tik Tok e il buffo modo di sedersi di Laura Dern nel film. Interprete della Dottoressa Ellie Sattler nell'iconica pellicola, Laura Dern ci ha regalato momenti indimenticabili targati Jurassic Park, ma forse questo ci era sfuggito: in una scena del film, l'attrice fa per prendere posto a un tavolo, ... Leggi su movieplayer

Il servizio di video in streaming ha rilasciato anche un sito interattivo per entrare nelle atmosfere della serie in arrivo il 18 settembre. Una nuova avventura è ormai alle porte. Netflix ha rilascia ...

