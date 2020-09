Inferno in autostrada: ambulanza con paziente a bordo prende fuoco. Traffico in tilt (Di martedì 1 settembre 2020) Paura lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo all’altezza di Atena Lucana, in provincia di Salerno, dove nella mattinata di martedì 1 settembre un’ambulanza è stata avvolta dalle fiamme per cause in fase di accertamento. Il mezzo, che stava trasportando un paziente, ha preso fuoco quando si trovava in marcia in direzione Nord al chilometro 88. Sul posto sono intervenuti gli operatori del118 con una seconda ambulanza per i soccorsi del caso. Fortunatamente non si registrano feriti.Presenti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per domare le fiamme, gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina e la squadra dell’Anas per ripristinare la normale viabilità del tratto di autostrada. ... Leggi su caffeinamagazine

remainameIess_ : Neanche uscita dall'autostrada metto giusto il braccio fuori per pagare il pedaggio e sento le fiamme dell'inferno… - Today_it : Inferno in autostrada: muore nella smart in fiamme dopo uno scontro con un tir -

Ultime Notizie dalla rete : Inferno autostrada Inferno in autostrada: incidente con 8 auto e 4 feriti. Sette km di coda CasertaNews Maltempo, riaperta l'Autobrennero in Alto Adige | Nord in ginocchio | Allerta arancione in Veneto, Alto Adige e Lazio

E' per fortuna rientrato l'allarme per la piena dell'Adige in Alto Adige. Riaperta l'autostrada del Brennero tra San Michele e Bolzano. Il livello del fiume è sceso sotto la soglia d'allarme. Ad Egna ...

Maltempo, tutti gli aggiornamenti: 20 feriti ad Ancona per la grandine. Riaperta l’Autobrennero

La tragedia di Marina di Massa, dove sono morte le due sorelline travolte dall’albero sradicato dal nubifragio, è solo la punta dell’iceberg del quadro preoccupante del maltempo in Italia. È — ed è gi ...

E' per fortuna rientrato l'allarme per la piena dell'Adige in Alto Adige. Riaperta l'autostrada del Brennero tra San Michele e Bolzano. Il livello del fiume è sceso sotto la soglia d'allarme. Ad Egna ...La tragedia di Marina di Massa, dove sono morte le due sorelline travolte dall’albero sradicato dal nubifragio, è solo la punta dell’iceberg del quadro preoccupante del maltempo in Italia. È — ed è gi ...