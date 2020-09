In calo i reati di truffa agli anziani: -13,3% rispetto al 2019 (Di martedì 1 settembre 2020) Nei primi 7 mesi del 2020 sono calati del 13.3% i reati di truffa a danno degli anziani rispetto allo stesso periodo del 2019. Un decremento che risulta meno evidente rispetto a quello dei delitti in generale che si attesta al 27,1%. La fase del lockdown ha inciso infatti in maniera minore rispetto ad altri fenomeni criminali. Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Lazio e Campania risultano le regioni più colpite. E’ quanto rileva l’analisi elaborata della Direzione centrale della polizia criminale, pubblicata ad agosto 2020. Il documento delinea un quadro generale del fenomeno delle truffe che tanto all’allarme sociale suscita, con uno studio sulle tipologie delle vittime “over 65”, evidenziando anche le fasce di età ... Leggi su ildenaro

ildenaro_it : In #calo i #reati di #truffa agli #anziani: -13,3% rispetto al 2019 - peterdg68 : RT @barone_rotto: Dedicato a chi 'non possono mica venire tutti da noi'. 1.200.000 rifugiati, 5 anni fa, furono accolti dalla Germania. Non… - barone_rotto : Dedicato a chi 'non possono mica venire tutti da noi'. 1.200.000 rifugiati, 5 anni fa, furono accolti dalla Germani… - signori_massimo : @sprto Dati sindacato di polizia - Rinaldino59 : @matteosalvinimi Bravo mattarello e olio di ricino, servi tu per risolvere i problemi.... Vuoi anche i pieni poteri… -

Ultime Notizie dalla rete : calo reati In calo i reati di truffa agli anziani: -13,3% rispetto al 2019 Yahoo Finanza In calo i reati di truffa agli anziani: -13,3% rispetto al 2019

Nei primi 7 mesi del 2020 sono calati del 13.3% i reati di truffa a danno degli anziani rispetto allo stesso periodo del 2019. Un decremento che risulta meno evidente rispetto a quello dei delitti in ...

Basilea Citta, 15% di reati in meno

Criminalità in diminuzione del 15% nel cantone di Basilea Città nel primo semestre di quest’anno: il ministero pubblico attribuisce la flessione principalmente alle misure adottate per affrontare l’ep ...

Nei primi 7 mesi del 2020 sono calati del 13.3% i reati di truffa a danno degli anziani rispetto allo stesso periodo del 2019. Un decremento che risulta meno evidente rispetto a quello dei delitti in ...Criminalità in diminuzione del 15% nel cantone di Basilea Città nel primo semestre di quest’anno: il ministero pubblico attribuisce la flessione principalmente alle misure adottate per affrontare l’ep ...