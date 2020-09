Imprese: Mise, in arrivo agevolazioni per 'Distretto pelli-calzature Fermano-Maceratese' (Di martedì 1 settembre 2020) Roma, 1 set. (Adnkronos) - A partire dal 15 ottobre e fino al 13 gennaio 2021 le Imprese del 'Distretto delle pelli-calzature Fermano-Maceratese' potranno presentare le domande per richiedere le agevolazioni previste per l' area di crisi industriale complessa, che comprende i 42 comuni appartenenti ai Sistemi Locali del Lavoro di Fermo, Montegiorgio, Montegranaro, Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche, nonché i comuni di Tolentino e Corridonia. E' quanto prevede la circolare del ministero dello Sviluppo economico che disciplina i termini e le modalità dell'avviso come definito nell'Accordo di programma, sottoscritto lo scorso 22 luglio 2020 e in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, tra il Mise, il ministero delle ... Leggi su iltempo

