Il vescovo guarito dal Covid: 'I negazionisti mi mettono tristezza' (Di martedì 1 settembre 2020) Monsignor Calogero Peri è vescovo di Caltagirone, reduce del Covid-19 da cui è fortunatamente guarito. Certo, non si aspettava che il mondo avrebbe dovuto affrontrare la piaga dei negazionisti: "Ho ... Leggi su globalist

fattoquotidiano : Il vescovo guarito dal Covid che ora accusa i negazionisti: “Non è una messinscena, così si offende la dignità dell… - Adnkronos : #Covid, il vescovo guarito: 'Allibito dai negazionisti' - Mic_Jordan23_ : RT @globalistIT: Il vescovo guarito dal Covid: 'I negazionisti mi mettono tristezza' - kiara86769608 : RT @globalistIT: Il vescovo guarito dal Covid: 'I negazionisti mi mettono tristezza' - Ecate31 : RT @globalistIT: Il vescovo guarito dal Covid: 'I negazionisti mi mettono tristezza' -

Ultime Notizie dalla rete : vescovo guarito

«Ho avuto il coronavirus, giorni e giorni con la febbre nonostante gli antibiotici, non riuscivo a stare in piedi, mi mancava il respiro. Tutto questo non era una messinscena». Monsignor Calogero Peri ...Monsignor Calogero Peri è vescovo di Caltagirone, reduce del Covid-19 da cui è fortunatamente guarito. Certo, non si aspettava che il mondo avrebbe dovuto affrontrare la piaga dei negazionisti: "Ho av ...