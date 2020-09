Il Mattino: Koulibaly ha deciso da tempo di voler andare via (Di martedì 1 settembre 2020) Nulla è ancora deciso per il futuro di Koulibaly, scrive oggi Il Mattino. Sia lui che il suo agente sanno bene che sarà difficile per il City o il Psg raggiungere le cifre in contanti richieste dal presidente De Laurentiis e che molto probabilmente già la prossima settimana ci saranno degli incontri diretti con il presidente da parte degli emissari dei due club. Ma nonostante le incertezze e il grande amore che i tifosi provano per il difensore senegalese Ma la sua avventura è al capolinea: non è questione di rottura, non c’è l’indolenza di Milik, il difensore vuole andare via a testa alta, lasciando di sé un ricordo favoloso. Ma ha bisogno di una nuova avventura, in un campionato diverso dalla serie A. Perché non accetterebbe mai una soluzione ... Leggi su ilnapolista

