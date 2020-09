Il Covid ha fatto crollare il numero di esorcismi: 'Facciamo tutto in sicurezza con guanti e mascherina' (Di martedì 1 settembre 2020) La pandemia ha fatto crollare anche gli esorcismi. Prima il lockdown, poi le norme rigorose per arginare i contagi da coronavirus, sta di fatto che oggi gli esorcismi sono in calo e il diavolo, ... Leggi su globalist

sscnapoli : Facciamo noi il lavoro che non è stato fatto. Domanda: perché usate i bidoni ? Perché sono molto ampi e alti e i gi… - massimobitonci : #Covid_19 già il 12 febbraio sapevano tutto e non hanno fatto nulla! Ora è il tempo delle Procure ed indagini appro… - fattoquotidiano : Covid, da Salvini e Fontana nessuna autocritica: “Lombardia? Fatto più del necessario”. E al comizio strette di man… - PierluigiNigro : RT @sscnapoli: Facciamo noi il lavoro che non è stato fatto. Domanda: perché usate i bidoni ? Perché sono molto ampi e alti e i giocatori s… - AndreazaccaAZ36 : RT @sscnapoli: Facciamo noi il lavoro che non è stato fatto. Domanda: perché usate i bidoni ? Perché sono molto ampi e alti e i giocatori s… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid fatto Covid, da Salvini e Fontana nessuna autocritica: “Lombardia? Fatto più del necessario” Il Fatto Quotidiano Covid, De Luca: "Un'altra settimana e problema risolto"

"Abbiamo davanti tempi delicati, dobbiamo stringere i denti. Ancora una settimana e poi avremo risolto il problema". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, oggi in visita a ...

Trizzino: "Più casi di coronavirus in Sicilia? Turismo incontrollato. M5s, fidiamoci degli alleati"

Il Deputato nazionale M5s Giorgio Trizzino, medico ed ex direttore sanitario dell’Ospedale Giovanni Di Cristina di Palermo, esprime il proprio parere e traccia delle previsioni in merito alla diffusio ...

"Abbiamo davanti tempi delicati, dobbiamo stringere i denti. Ancora una settimana e poi avremo risolto il problema". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, oggi in visita a ...Il Deputato nazionale M5s Giorgio Trizzino, medico ed ex direttore sanitario dell’Ospedale Giovanni Di Cristina di Palermo, esprime il proprio parere e traccia delle previsioni in merito alla diffusio ...