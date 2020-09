I fondi per gli immigrati spesi in cene e auto di lusso: coop dell’accoglienza accusata di truffa (Di martedì 1 settembre 2020) Lecco, 1 set – I fondi pubblici destinati per l’accoglienza degli immigrati usati per cene, soggiorni marini e auto di lusso. I famosi 35 euro al giorno che la Prefettura assegna per ogni straniero accolto nei centri venivano «spennati» fino a che ne rimanevano solo 4-5 da destinare al servizio erogato. Tutti gli altri «finivano nelle tasche dei soci della cooperativa». E’ quanto emerge dai documenti depositati in Procura a Lecco dal Nucleo Pef (Polizia Economico Fiannzaria) della Guardia di Finanza, in merito ad un’indagine delle Fiamme Gialle sui fondi erogati dalla Prefettura tra il 2015 e il 2018 alla cooperativa I Girasoli e alla onlus La Croce del Sud, deputate alla gestione di centri di accoglienza ... Leggi su ilprimatonazionale

