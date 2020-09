Highlights Giorgi-Van Uytvanck, Us Open 2020 (VIDEO) (Di martedì 1 settembre 2020) Gli Highlights VIDEO del match tra Camila Giorgi e Alison Van Uytvanck, valevole per il primo turno degli Us Open 2020 e terminato in tre set con il punteggio di 2-6 6-1 7-5 in favore della tennista azzurra. Gran successo in rimonta per la marchigiana, unica italiana rimasta nel tabellone principale dopo l’eliminazione di Jasmine Paolini. Ora Camila è attesa al difficile match contro Naomi Osaka, testa di serie numero 4. Leggi su sportface

