Formula 1, al Mugello si corre con il pubblico (Di martedì 1 settembre 2020) Formula 1, il GP della Toscana a porte aperte. 3.000 persone potranno assistere al weekend del Mugello. FIRENZE – Formula 1, il GP della Toscana a porte aperte. La prima gara con il pubblico di questa stagione ci sarà al Mugello dopo l’ordinanza da parte della Regione che ha autorizzato la presenza di 3.000 persone giornaliere nel weekend. Una novità importante che consentirà ai piloti di poter contare in parte della spinta del pubblico. La Ferrari spera di poter portare una monoposto competitiva per il podio e regalare ai tifosi una soddisfazione in una stagione sicuramente piena di punti interrogativi. L’ordinanza della Regione Toscana La decisione di aprire le porte della gara del Mugello è stata comunicata ... Leggi su newsmondo

