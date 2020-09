Falso allarme terrorismo in volo. Un italiano fermato e rilasciato (Di martedì 1 settembre 2020) Erica Orsini Arrestati due passeggeri dopo il ritrovamento nei bagni di un oggetto sospetto. L'aereo Ryanair scortato dalla Raf Arrestati per terrorismo e rilasciati con tante scuse nel giro di una notte. È capitato nella notte tra domenica e lunedì a due uomini che si trovavano a bordo di un aereo della Ryanair, proveniente da Vienna e diretto a Londra. Una brutta avventura per i due malcapitati, un italiano di 48 anni e un kuwaitiano di 34 che hanno dovuto passare la notte in una stazione di polizia per quello che poi si è rivelato un gigantesco equivoco. Tutto è iniziato durante il volo, quando alcuni membri dello staff dell'aereo hanno rinvenuto nei bagni un oggetto considerato sospetto. Come da procedura hanno avvertito il comandante che a sua volta ha contattato le autorità di terra ... Leggi su ilgiornale

