Eventi sicuri, green e virtuali: ecco come Target Motivation ha rimesso in moto il settore (Di martedì 1 settembre 2020) (Venezia, 1 settembre 2020) - L'agenzia racconta i nuovi format già scelti da diverse aziende italiane per ripartire con gli Eventi. Venezia, 1 settembre 2020 - L'event industry è un settore che ha risentito degli effetti del COVID-19. Eppure Il CEO Alessandro Sbrogiò ha compreso che la differenza l'avrebbero fatta l'innovazione e la creatività, del resto sempre determinanti per il successo dell'agenzia. “La scelta di continuare a lavorare con propositività - racconta - si è rivelata vincente. Da febbraio, non ci siamo fermati un istante e abbiamo colto l'occasione per migliorare il nostro lavoro: da un lato, abbiamo ideato nuovi protocolli di sicurezza e formule assicurative per gli Eventi residenziali. Contemporaneamente, ci siamo dedicati allo studio di nuovi format, che puntano tutto ... Leggi su iltempo

Haavara3 : Ma l'ha detto veramente??? Abbiamo raggiunto l'apice. Dire in un tg il contrario degli eventi è totale manipolazion… - Haavara3 : @RobyGiotto Ma l'ha detto veramente??? Abbiamo raggiunto l'apice. Dire in un tg il contrario degli eventi è totale… - Adri85s : @Pananick67 @ilariabrunelli Voi siete così sicuri che la totale autosufficienza economica riesca a coprire eventi c… - danapu2000 : @sbonaccini complimenti per gli eventi sportivi in Emilia Romagna , ora è il momento per promuovere il golf… - comunepordenone : ?? Siete sicuri di conoscere bene Pordenone? Il Rotary Club vi offre una visita al patrimonio storico e artistico de… -

Ultime Notizie dalla rete : Eventi sicuri Eventi sicuri, green e virtuali: ecco come Target Motivation ha rimesso in moto il settore Adnkronos Eventi sicuri, green e virtuali: ecco come Target Motivation ha rimesso in moto il settore

L’agenzia racconta i nuovi format già scelti da diverse aziende italiane per ripartire con gli eventi. Venezia, 1 settembre 2020 - L’event industry è un settore che ha risentito degli effetti del COVI ...

Analizziamo l'espansione di Legends of Runeterra, Call of The Mountain, che va rimpolpare i mazzi del gioco di carte firmato Riot.

Legends of Runeterra è un prodotto che adoriamo. Sin dal lancio ha saputo regalarci un gameplay fresco, dinamico e pieno di colpi di scena con meccaniche di gioco che traevano ispirazione da Hearthsto ...

L’agenzia racconta i nuovi format già scelti da diverse aziende italiane per ripartire con gli eventi. Venezia, 1 settembre 2020 - L’event industry è un settore che ha risentito degli effetti del COVI ...Legends of Runeterra è un prodotto che adoriamo. Sin dal lancio ha saputo regalarci un gameplay fresco, dinamico e pieno di colpi di scena con meccaniche di gioco che traevano ispirazione da Hearthsto ...