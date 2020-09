Era Buffy in Buffy l’ammazzavampiri: oggi a 43 anni con la chirurgia sembra un’altra [FOTO] (Di martedì 1 settembre 2020) Buffy l’ammazzavampiri è stata una delle serie più seguite degli anni ’90. In onda dal 1997 al 2003, la serie fu prodotta e ideata dal regista Josh Whedon. Il personaggio era inizialmente concepito per essere sfruttato all’interno di un film, ma l’insuccesso commerciale mise in stallo il progetto Buffy. Whedon, deciso a portare sul piccolo schermo le avventure della cacciatrice di vampiri, riscrisse in maniera più approfondita il personaggio e la sua storia. Fu così che il 10 marzo del 1997, in America, debuttò Buffy l’ammazzavampiri, una delle serie più amate a apprezzate degli ultimi anni. oggi, a distanza di quasi vent’anni dalla sua fine, ... Leggi su velvetgossip

Il_Nerdastro : #Buffy Curiosità Random Se per caso la prima vittima in assoluto della #SerieTV vi sembra un volto familiare, forse… - Bspinoza1677 : ¿Era Buffy la caza-vampiros propaganda comunista? - Leo_CCJ : @gabostrife1 HAHAHAHAHHAHAAHHAHAHAHAHHAA entre ellas y buffy ya yo estaba era hype HQHAHAHAHHAHAJA - dreaminhogvarts : Nella vita con la stessa sicurezza di Joss Whedon che, quando hanno detto che Buffy era ciò che era soltanto grazie… - cremaschi65 : Non vedo l ora ... Era ora #Buffy -

Ultime Notizie dalla rete : Era Buffy Era Buffy in Buffy l'ammazzavampiri: oggi 43 anni chirurgia un'altra FOTO Velvet Gossip Buffy: Da oggi tutte le stagioni disponibili su Amazon Prime Video!

Amazon Prime Video rende un po’ meno triste l’inizio di settembre aggiungendo al catalogo tutte e sette le stagioni di Buffy – L’ammazzavampiri. Una delle serie più amate degli anni ’90 ma apprezzata ...

Amazon Prime Video uscite Settembre 2020: The Boys, Buffy, Lost e My Spy

Uscite Amazon Prime Video Settembre 2020: The Boys 2, i cofanetti di Buffy, Lupin, Lost e Bones, i film My Spy, il doc su Fernando Alonso Amazon Prime Video Uscite Settembre 2020 – Il settembre di Ama ...

Amazon Prime Video rende un po’ meno triste l’inizio di settembre aggiungendo al catalogo tutte e sette le stagioni di Buffy – L’ammazzavampiri. Una delle serie più amate degli anni ’90 ma apprezzata ...Uscite Amazon Prime Video Settembre 2020: The Boys 2, i cofanetti di Buffy, Lupin, Lost e Bones, i film My Spy, il doc su Fernando Alonso Amazon Prime Video Uscite Settembre 2020 – Il settembre di Ama ...