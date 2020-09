De Luca vs Salvini: “Venditore di cocco, gestisci un partito che ha rubato 50 milioni” (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – “Posso capire tutto, ma uno come quello di Milano, quel venditore di cocco, ma Santiddio, tu gestisci un partito che ha rubato 50 milioni di euro ai cittadini italiani, e devono restituirli in ottant’anni“. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di una iniziativa a Battipaglia (Salerno), in riferimento al segretario nazionale della Lega Matteo Salvini. “Voi – dice rivolto agli intervenuti – quando fate un mutuo per la casa vi fanno il mutuo a 80 anni? No. Devi restituire i soldi, ma soprattutto – dice ancora rivolto a Salvini – per anni e anni hai offeso la dignità dei meridionali, dei campani, dei napoletani, ma come si ... Leggi su anteprima24

matteosalvinimi : #Salvini: Un pensiero a Luca Vanni, e alla sua famiglia. #QuartaRepubblica - matteosalvinimi : 'Salvini venditore di cocco in ospedale.' Invece di insultare me, De Luca risponda ai cittadini Campani: quanti mil… - fattoquotidiano : De Luca show contro Salvini: “Comitiva di sfaccendati, politicanti venditori di cocco. Volevano fare giro turistico… - scaffidi_luca : On. Salvini al posto del reddito imponibile calcoliamo le imposte sul fatturato? È preso un colpo agli imprenditori… - luca_lammerding : RT @fuk1furiosa: Con questi giudici ma cos'è una presa per il k? SeaWatch a Palermo, Salvini: “Se sbarcano denuncio governo” -