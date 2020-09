Dalla dieta mediterranea alla bioeconomia, il Cilento riparte da Vassallo. Merita apre il dibattito (Di martedì 1 settembre 2020) A dieci anni Dalla tragica fine di Angelo Vassallo, il Cilento torna a guardare al futuro. E lo fa riprendendo il discorso proprio lì dove lo aveva lasciato Vassallo, il sindaco che, prima di essere brutalmente assassinato, aveva provato a mettere in piedi per la sua terra un sistema di sviluppo che fosse fondato sulle caratteristiche proprie, e fin allora ignorate o colpevolmente sottovalutate, di quell’area, vale a dire: il paesaggio, la tradizione rurale, il clima; e, soprattutto, a promuovere un’idea di sviluppo fondata sul benessere e sul rispetto dell’ambiente. “Il nuovo Cilento tra rigenerazione e nuovi modelli di sviluppo: Dalla dieta mediterranea alla ... Leggi su ildenaro

ritarimix : @barillagroup La smentita senza denuncia è solo un sequel della trista telenovela leghista. In attesa che Barilla s… - Vivodisogniebas : RT @ISSalute_it: Uno stile di vita sano, un esercizio fisico costante, una dieta equilibrata influiscono positivamente sullo stato di salut… - ISSalute_it : Uno stile di vita sano, un esercizio fisico costante, una dieta equilibrata influiscono positivamente sullo stato d… - amelepore : Il #NuovoCilento tra rigenerazione e nuovi modelli di sviluppo. Dalla dieta mediterranea alla bioeconomia. Iniziati… - simospa : Per uno come me che è sempre stato in sovrappeso, sentirsi dire dalla dietista che ho perso troppo in un mese e che… -