Covid, studio bresciano: possibile trasmissione da madre a feto (Di martedì 1 settembre 2020) Brescia, 1 settembre 2020 - Nuovo studio su Covid-19 in Lombardia, la zona d'Italia più colpita dell'emergenza coronavirus . Un gruppo di ricercatori bresciani , coordinati dal direttore del ... Leggi su ilgiorno

matteosalvinimi : Il piano del Cts non prevede mascherine in classe, ma il commissario Arcuri ha già garantito 11 milioni di mascheri… - repubblica : 'Così possiamo dimezzare le vittime di Covid in terapia intensiva': lo studio del Sant'Orsola di Bologna - Adnkronos : #Covid, positivi a lungo con carica virale che oscilla: lo studio sui bimbi - dontealberto : RT @Nurse24it: Uno studio italiano, capofila il Policlinico di Sant'Orsola, descrive il meccanismo responsabile della elevata mortalità in… - mafaldina61 : RT @Mr_Ozymandias: #COVID19 Il British Medical Journal incoraggia il ritorno a scuola: un'ampio studio ha evidenziato che meno dell’1% dei… -