Coronavirus, operaio non vuole fare il tampone. Il datore di lavoro gli spara (Di martedì 1 settembre 2020) Prima di riprenderlo a lavorare nella sua azienda - si legge sulla Gazzetta di Modena - voleva che si sottoponesse al tampone: al suo rifiuto è scoppiata una lite, al termine della quale l'... Leggi su affaritaliani

Affaritaliani : Coronavirus, operaio non vuole fare il tampone. Il datore di lavoro gli spara - Affaritaliani : Operaio non vuole fare il tampone Il titolare dell'azienda gli spara - 79_Alessio : RT @romatoday: Coronavirus, Vocaturo: 'Operaio Ama positivo, azienda non abbassi la guardia' - romatoday : Coronavirus, Vocaturo: 'Operaio Ama positivo, azienda non abbassi la guardia' - gianlucalomuto : Coronavirus, un positivo a Bitetto: è l'operaio di Siciliani Carni. Isolamento per 6 colleghi negativi -