Coronavirus, contagi in calo in Italia: 978 nuovi casi. 8 morti (Di martedì 1 settembre 2020) Altro lieve calo dei contagi da Coronavirus in Italia che restano sotto quota mille. Sono 978 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano stati 996. È quanto emerge dai dati diffusi ... Leggi su tg.la7

Coronavirus: Russia sopra un milione di contagi

Mondo - In Russia, finora si sono registrati 17.299 decessi, di cui 123 nell'ultimo giorno. Il principale focolaio e' a Mosca, dove ci sono gia' stati 263.059 casi e 4.832 vittime. La Russia e' il qua ...

