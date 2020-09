Cina, al via anno scolastico (Di martedì 1 settembre 2020) Pechino, 1 set. (Adnkronos) - Nuovo anno scolastico al via in Cina dove solo a Wuhan, città dove ha avuto origine la pandemia di coronavirus, 2.842 tra asili, scuole primarie e secondarie hanno aperto le porte per accogliere 1,4 milioni di studenti. Wang Chifu, vicedirettore dell'ufficio per l'istruzione di Wuhan, citato dalla Xinhua ha spiegato che gli studenti delle scuole primarie e secondarie dovranno portare con sé le mascherine, ma non dovranno indossarle a scuola. Wuhan attualmente non ha casi confermati di Covid-19, ma le sue scuole, così come tutte quelle che si trovano in Cina, hanno adottato rigorose misure per tutelare la salute degli studenti rispetto al coronavirus. I primi a entrare in classe, verso le 7 di questa ... Leggi su iltempo

Covid, a Wuhan suona la campanella: 2,4 milioni di bambini (senza mascherine) oggi tornano a scuola

