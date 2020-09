Chiesa Juventus, il Milan tenta la beffa con una super offerta (Di martedì 1 settembre 2020) La Juventus potrebbe perdere Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, il Milan vorrebbe soffiare l’esterno così come è stato bloccato Sandro Tonali, da giorni vicinissimo all’Inter di Marotta. Il club di Commisso intende ricavare almeno 70 milioni di Euro ma la cifra è ritenuta trattabile. La strategia dei rossoneri è quella di anticipare i bianconeri, costretti a vendere prima di poter intavolare trattative in entrata. Juventus: assalto Milan per Chiesa Elliott è un grande estimatore del ragazzo ed è favorevole alle operazioni che riguardano calciatori talentuosi e futuribili. I dirigenti del Milan, Massara e Maldini, avrebbero in mente di inserire nell’affare anche il cartellino di ... Leggi su juvedipendenza

