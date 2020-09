Brad Pitt e Angelina Jolie tornano insieme: “Tutti i nostri sforzi per questo rosè” (Di martedì 1 settembre 2020) Brad Pitt si dà allo champagne rosè. Che oramai l’acino rosso – a contatto con le bucce non più di due giorni, of course, per diventare rosa – sia diventato una moda enogastronomica dell’ultimo decennio è commercialmente acclarato. Ma da oggi, con il marchio Pitt-Jolie, e la relativa annata di champagne rosatello, il mondo dei vini non sarà più lo stesso. Si chiama Fleur de Miraval ed è il risultato di un lungo studio di vinificazione ottenuto nella tenuta di Pitt e della Jolie (separati sì fisicamente, ma insieme da diversi anni negli affari che riguardano il vino francese) nei vigneti del castello di Miraval che i due possiedono dal 2011. In quell’anno i due sono diventati ... Leggi su ilfattoquotidiano

