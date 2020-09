Bonus vacanze, il bilancio è un flop: speso solo l’8% dei fondi (Di martedì 1 settembre 2020) Per la maggior parte degli italiani, le vacanze estive sono finite ed è tempo di fare un primo bilancio del Bonus vacanze, promosso per incentivare le famiglie a viaggiare in Italia nel corso di questa estate caratterizzata dalla pandemia di coronavirus. Il Bonus prevedeva 300 euro per le coppie, 150 euro per i single, 500 euro per le famiglie numerose. La misura è valida fino al 31 dicembre e potrà essere sfruttata anche per le vacanze invernali. Il ministro dei Beni culturali e del turismo ha comunicato che il Bonus è stato richiesto ed ottenuto finora da 1,4 milioni di famiglie ma è stato utilizzato solo da una su tre. Dunque, sono 615 i milioni di euro prenotati di cui 200 milioni già utilizzati. Sul ... Leggi su meteoweb.eu

Chiusa, o quasi, la stagione delle vacanze, iil segretario dell’associaizone di consumatori Aduc Primo Mastrantoni, traccia una linea ed esamina il dare e l’avere, ovvero, verificare i risultati otten ...

Detassare è meglio di un bonus vacanze

Cantare vittoria perché il bonus vacanze previsto nel decreto “Rilancio” si sta rivelando “un fallimento annunciato” è un atteggiamento, prima ancora che ingeneroso, sostanzialmente inutile. Soprattut ...

Chiusa, o quasi, la stagione delle vacanze, iil segretario dell'associaizone di consumatori Aduc Primo Mastrantoni, traccia una linea ed esamina il dare e l'avere, ovvero, verificare i risultati otten ...