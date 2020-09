Avengers: Endgame, la trasformazione fisica di Thor anticipata prima della (prima) morte di Thanos? (Di martedì 1 settembre 2020) Un indizio in una delle prime sequenze di Avengers: Endgame avrebbe anticipato l'arrivo di Thor grasso ai fan più attenti. La trasformazione fisica di Thor in Avengers: Endgame è uno dei principali colpi di scena del film, ma a quanto pare l'arrivo di Thor grasso sarebbe stato anticipato da un dettaglio colto dai fan più attenti. All'inizio di Avengers: Endgame, Thanos ha spazzato via la metà del genere umano e buona parte degli eroi del team. I membri superstiti del team decidono di localizzarlo e, in un impeto di rabbia Thor lo uccide. Cinque anni dopo lo ritroviamo sciatto, ingrassato, roso dai sensi di colpa, intento a passare il tempo ... Leggi su movieplayer

__hellobrother_ : @gi3mm3 1. captain america: Civil War (quel film mi fa malissimo) 2. captain america: the winter soldier (anche qu… - extrahomnes : @BillyZanne Devi essere finito in un multiuniverso parallelo. Alla fine in Avengers Endgame hanno sistemato tutto, tranquillo - ssaraexposs : Tutta quest'ansia che nemmeno Avengers Endgame #Supernatural - itsquacksonhere : @gi3mm3 Non sono in un ordine perché amo tutti allo stesso modo: Thor Ragnarok Captain America: the winter soldier… - anthony_mar82 : @MarvelNewsIT Chadwick, con un tumore in corpo, tra interventi e chemioterapie dal 2016 ha preso parte a film incre… -

Ultime Notizie dalla rete : Avengers Endgame Avengers: Endgame, la trasformazione fisica di Thor anticipata prima della (prima) morte di Thanos? Movieplayer.it Avengers: Endgame, la trasformazione fisica di Thor anticipata prima della (prima) morte di Thanos?

All'inizio di Avengers: Endgame, Thanos ha spazzato via la metà del genere umano e buona parte degli eroi del team. I membri superstiti del team decidono di localizzarlo e, in un impeto di rabbia Thor ...

Ant-Man 3: il regista parla della “relazione egualitaria” tra Scott e Hope

Il regista Peyton Reed ha parlato della relazione egualitaria tra Scott Lang e Hope van Dyne e di come tale relazione verrà mantenuta anche nel terzo film. Ant-Man e Wasp sono due dei supereroi Marvel ...

All'inizio di Avengers: Endgame, Thanos ha spazzato via la metà del genere umano e buona parte degli eroi del team. I membri superstiti del team decidono di localizzarlo e, in un impeto di rabbia Thor ...Il regista Peyton Reed ha parlato della relazione egualitaria tra Scott Lang e Hope van Dyne e di come tale relazione verrà mantenuta anche nel terzo film. Ant-Man e Wasp sono due dei supereroi Marvel ...