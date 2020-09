Ausilio a Sportitalia: “Lautaro resta all’Inter, Messi è impossibile da prendere” (Di martedì 1 settembre 2020) Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di Sportitalia da Rimini, queste le parole del ds dell’Inter: “Nelle scorse volte ci sono stati confronti ma dall’ultimo incontro ci siamo confrontati sulle cose del passato e su quello che sarà il nostro futuro. C’è una visione unica di quello che deve essere il mercato. Il mercato non smette mai, non ha una fine. Alcune opportunità possiamo coglierle, dobbiamo vendere e tramite le cessioni dobbiamo procurarci opportunità. Tonali? Su Sandro non abbiamo iniziato la trattativa, non ci sono per noi le condizioni oggi di iniziare questo tipo di affari. Messi all’Inter? Vorrei usare un termine che non posso. E’ impossibile, mai esistita. Il termine più giusto sarebbe un altro, è l’occasione per chiarirlo ... Leggi su alfredopedulla

andrebazzi : La quantità di cazzate che ha sparato Ausilio a Sky prima e Sportitalia poi è veramente incredibile. Va bene, operi… - InterFanTV : Dopo le parole a Sky, il direttore sportivo dell'#Inter Piero #Ausilio ha fatto il punto sul #calciomercato parland… - luca_serpericci : RT @cippiriddu: Riassumo quanto detto da Ausilio a Sportitalia: - Skriniar resta - Perisic e Radja restano - per Brozovic si ascoltano off… - nicolo_frate : @ZiROMELU Ho appena sentito Ausilio in diretta su Sportitalia. Ha detto che Chiesa non è un profilo che possiamo pe… - lukapzi93 : In pratica dalle parole di #Ausilio su sportitalia, ho capito che l’Inter non ha molta disponibilità economica. Ha… -