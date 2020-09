Appalti pubblici: revoca aggiudicazione definitiva e responsabilità precontrattuale (Di martedì 1 settembre 2020) Appalto: quando può essere revocata l'aggiudicazioneUn esempio: l'assenza di provvisteIl possibile accesso a nuovi finanziamenti non rilevaIl ritardo nella firma del contratto può giustificare solo il risarcimento danniRitardo nella firma: responsabilità precontrattualerevoca dell'appalto: l'aggiudicatario va informatoAppalto: quando può essere revocata l'aggiudicazioneTorna su Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, l'aggiudicazione, anche se definitiva, di una commessa pubblica è assimilabile a un qualsiasi provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, quindi può essere ... Leggi su studiocataldi

matteosalvinimi : ?? Approvato all’unanimità in commissione Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato l’emendamento Lega per… - CarloCalenda : Gli “industriali” sono persone che danno lavoro e creano benessere. Non accettiamo come finanziatori chi partecipa… - StudioCataldi : Appalti pubblici: revoca aggiudicazione definitiva e responsabilità precontrattuale… - AdvancedNikita : @mau1973to @GagliardoneS La legge sulla privacy è per le malattie, orientamento sessuale e religioso, non per gli appalti pubblici - VillaUmbra : 18 e 28 #settembre fad gratuita 'Gli #appalti pubblici nel Decreto Legge n. 76/2020 'Semplificazioni': le nuove reg… -