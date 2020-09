Alessia Marcuzzi rompe il silenzio sul triangolo con Stefano De Martino e Belen Rodriguez (Di martedì 1 settembre 2020) Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino: son stati loro i protagonisti del gossip più caldo di quest’estate. Per la prima volta la Marcuzzi ha deciso di commentare il presunto triangolo, e le voci di un suo flirt con il ballerino. Belen e De Martino in queste settimane hanno smentito l’accaduto, mentre La Pinella aveva preferito non esporsi. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 2 settembre, la conduttrice di Temptation Island si è raccontata spaziando su vari fronti. Inevitabili le domande sul suo privato. “Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro – ha ... Leggi su tpi

Antonio12353854 : RT @Antonio12353854: 'NON PRESTO IL FIANCO AL GOSSIP'(LE CHIAPPE SI) –A 'CHI' ALESSIA MARCUZZI PROVA A METTERE UNA PEZZ - Antonio12353854 : 'NON PRESTO IL FIANCO AL GOSSIP'(LE CHIAPPE SI) –A 'CHI' ALESSIA MARCUZZI PROVA A METTERE UNA PEZZ - zazoomblog : Alessia Marcuzzi rompe il silenzio su Belen Rodriguez e Stefano De Martino - #Alessia #Marcuzzi #rompe #silenzio - blogtivvu : Alessia Marcuzzi rompe il silenzio e parla finalmente del presunto “triangolo” che la vede protagonista insieme a S… - zazoomblog : Alessia Marcuzzi rompe il silenzio su Belen Rodriguez e Stefano De Martino - #Alessia #Marcuzzi #rompe #silenzio… -