Alessia Marcuzzi rompe il silenzio sul triangolo con Stefano De Martino e Belen Rodriguez: le sue parole (Di martedì 1 settembre 2020) A una settimana dall’avvio dell’edizione autunnale di Temptation Island, Alessia Marcuzzi si racconta in una lunga intervista al settimanale Chi, rompendo per la prima volta il silenzio sul presunto triangolo che questa estate l’ha vista protagonista dei gossip insieme a Belen Rodriguez e Stefano De Martino. D’altra parte era inevitabile per lei incappare nell’argomento dal momento che si appresta a condurre proprio il reality di Canale 5 dedicato a sentimenti e tradimenti. “Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro – ha detto Alessia Marcuzzi -. La cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Alessia Marcuzzi rompe il silenzio sul triangolo con Stefano De Martino e Belen Rodriguez: le sue parole - Noovyis : (Alessia Marcuzzi rompe il silenzio sul triangolo con Stefano De Martino e Belen Rodriguez: le sue parole) Playhit… - zazoomblog : Alessia Marcuzzi parla del presunto triangolo fra lei, De Martino e Belen - marinellapastor : RT @_DAGOSPIA_: “NON PRESTO IL FIANCO AL GOSSIP” – A 'CHI' ALESSIA MARCUZZI PROVA A METTERE UNA PEZZA AL TRIANGOLO.. -