Albero caduto a Marina di Massa, due avvisi di garanzia per la morte delle sorelle (Di martedì 1 settembre 2020) Sono stati emessi due avvisi di garanzia nell'ambito dell'inchiesta sulla morte delle due sorelle di 14 e 3 anni, residenti a Torino, uccise domenica scorsa da un pioppo caduto sulla tenda dove stavano dormendo nel campeggio Verde Mare di Marina di Massa (Massa Carrara). Secondo quanto appreso, a essere stati iscritti nel registro degli indagati sarebbero i due soci del camping. Domani, mercoledì 2 settembre, è in programma all'ospedale San Luca di Lucca l'autopsia sulle due sorelle, disposta dalla procura che indaga per omicidio e lesioni colpose. Leggi su tg24.sky

