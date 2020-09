A 77 anni mangia fiori e ha forti crampi: in ospedale scoprono che erano… (Di martedì 1 settembre 2020) Un uomo di 77 anni ha pensato di mangiare alcuni fiori trovati per strada. Ma poco dopo inizia ad avere crampi allo stomaco e finisce in ospedale. La vicenda ha avuto luogo a Villa del Conte in provincia di Padova; il malcapitato protagonista della storia stava camminando quando ha visto un arbusto con dei fiorellini che avrà pensato potessero essere commestibili. Tuttavia la reazione negativa si è verifica immediatamente dopo aver ingerito i primi petali. Secondo quanto riferito, l’uomo era convinto di aver mangiato dei fiori di acacia (anche se di colore giallo); purtroppo però la pianta ingerita aveva solo una forma simile, ma un effetto completamente diverso sull’organismo. L’effetto indesiderato e pericoloso dei ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : anni mangia Dott. Franco Berrino: 'Con 15 grammi di mandorle al giorno possiamo ridurre del 20% la mortalità' Ascolta la Notizia Mangiare noci fa bene al fisico. E al nostro stile di vita, perché agiscono anche sul cervello

La frutta secca? Un cibo da consumare con parsimonia, era il sapere comune fino a poco tempo fa. Negli ultimi anni però, questa credenza popolare è stata smentita: numerosi studi hanno riportato i ben ...

Lady D, 23 anni senza la principessa “ribelle” che amava stringere le mani

Il 31 agosto 1997, in un tragico incidente stradale a Parigi, perdevano la vita Diana Spencer e il compagno Dodi Al-Fayed Genova – Icona di stile senza tempo, elegante nella sua semplicità, ammirata p ...

