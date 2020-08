World of Warcraft: Shadowlands menziona come requisito base l'SSD (Di lunedì 31 agosto 2020) Blizzard ha confermato che World of Warcraft: Shadowlands uscirà il 27 ottobre e ora l'espansione ha ricevuto i requisiti di sistema minimi e consigliati per PC e macOS. Su PC, sembra che molti utenti di WoW avranno bisogno di aggiornare i loro sistemi, dato che World of Warcraft chiede la presenza di un SSD tra i requisiti base del gioco. Oltre a questo, Blizzard ha aumentato anche i requisiti di CPU e GPU per World of Warcraft, suggerendo che l'espansione Shadowlands sarà molto più impegnativa dei suoi predecessori.Di seguito potete dare uno sguardo ai requisiti minimi e consigliati per giocare alla nuova espansione:Leggi altro... Leggi su eurogamer

DailyQuestIT : Oggi è l'ultimissimo giorno per partecipare al nostro giveaway degli accessi alla beta di #worldofwarcraft… - Eurogamer_it : #WorldofWarcraftShadowlands menziona come requisito base l'SSD. - DailyQuestIT : Qual è il 'vero' motivo per cui gli avventurieri non erano ancora arrivati nelle Terretetre? #worldofwarcraft - badtasteit : World of Warcraft: #Shadowlands, tutte le novità dell'espansione in arrivo il 27 ottobre - infoitscienza : World of Warcraft: Shadowlands sarà disponibile giusto poco prima delle console next-gen -