Un morto per febbre del Nilo nel Cremonese (Di lunedì 31 agosto 2020) MILANO, 31 AGO - Un uomo di 80 anni è morto per febbre del Nilo all'ospedale Maggiore di Cremona. A rivelarlo alla Provincia di Cremona è il primario di Pneumologia Giancarlo Bosio. Dopo di lui un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LucaBizzarri : Io sono favorevole a regole ferree per l’immigrazione. Australiane. Però sotto il telo bianco c’è un morto. Era un… - Agenzia_Ansa : 'Il solo modo per fermare la violenza nelle città come Portland guidate dai democratici è attraverso la forza!'. Qu… - rtl1025 : ?? È morto a 42 anni per un cancro al colon #ChadwickBoseman, attore statunitense protagonista nel 2018 di… - Irene_p2001 : RT @AngeloBraga2: Ieri l’ultima di una novaxnomasknobrain: non usate i disinfettanti per le mani perché cancerogeni. Quindi: io uso mascher… - kiara86769608 : RT @antondepierro: Aulo #Mechelli era un mio amico,una persona straordinaria.Era il responsabile dell'anagrafe di Roma.E' morto di #Covid_1… -

Ultime Notizie dalla rete : morto per Morto per Covid il parroco Abuna Feras Hejazin, contribuì al gemellaggio fra San Giovanni e Gerico Valdarnopost Volontario morto in Colombia, l'ambasciatrice italiana all'Onu: «C'è chi si sottrae alle indagini su Paciolla»

«Purtroppo, dopo oltre un mese, stiamo cercando di verificare rapidamente la posizione di alcuni membri dello staff in Colombia, ma ancora non si sono resi disponibili ad essere interrogati dalla magi ...

Inail, morti sul lavoro aumentano del 19,5% tra gennaio e luglio. 89 in più solo in Lombardia. +500% infortuni in sanità durante il lockdown

È una fotografia puntuale dell’andamento della pandemia da Covid-19 nel nostro Paese quella fornita dai dati dell’Inail sulle morti bianche e sugli infortuni a lavoro registrati tra gennaio e luglio 2 ...

«Purtroppo, dopo oltre un mese, stiamo cercando di verificare rapidamente la posizione di alcuni membri dello staff in Colombia, ma ancora non si sono resi disponibili ad essere interrogati dalla magi ...È una fotografia puntuale dell’andamento della pandemia da Covid-19 nel nostro Paese quella fornita dai dati dell’Inail sulle morti bianche e sugli infortuni a lavoro registrati tra gennaio e luglio 2 ...