Ulivieri: “Pirlo alla Juventus? Lui è uno scienziato” (Di lunedì 31 agosto 2020) “Pirlo alla Juventus? Per molti è una mossa azzardata, per me no. Sa tantissimo di calcio, a livello mondiale. Dovrà imparare, ma ha avuto la sua esperienza da calciatore e ha concetti modernissimi e all’avanguardia. Su questo è uno scienziato“. Lo ha dichiarato il presidente dell’Assoallenatori Renzo Ulivieri commentando, a margine del Consiglio federale a Roma, la scelta della Juventus di affidare la panchina ad Andrea Pirlo. Leggi su sportface

