Sui migranti l'ennesimo rinvio del governo dei rinvii (Di lunedì 31 agosto 2020) Mentre Lampedusa scoppia, mentre decine di migranti sbarcano liberi sulle spiagge italiane scomparendo nel nulla e senza un minimo di controllo Covid, mentre il numero degli arrivi è tornato a livello dell'epoca dei porti aperti e dell'Europa assente, e mentre le navi Ong sono in piena operatività ecco che la risposta di Conte e del suo governo è sempre la stessa e si divide in due.La prima è negare il problema: non c'è infatti alcuna emergenza in Italia. Va tutto bene. Peccato che non sia così, come dimostrano le richieste d'aiuto dei sindaci maggiormente colpiti dall'onda migratoria (Lampedusa, tanto per dirne una dove il primo cittadino è ex uomo Pd, sicuramente di sinistra, che racconta di una città al collasso ed abbandonata minacciando addirittura lo sciopero generale dell'isola) ed i ... Leggi su panorama

fanpage : La fake news di Salvini sui migranti che a Lampedusa passeggiano col Covid. Il sindaco: “Indegno” - Corriere : Stop all’ordinanza sui migranti, Musumeci attacca: «La giudice è stata consulente di Zingaretti» - fanpage : ll Tar ha sospeso l'ordinanza sui migranti di Musumeci - AbZero_design : La nave di Banksy salva 89 migranti. Sui social: 'Pensavamo di non poterti volere più bene di così; (… - gabrieppe5stars : RT @utini19: Causa l'arrivo di molti barconi di migranti sui Navigli la Lombardia rimane la regione più colpita dal Covid19....perché Salvi… -