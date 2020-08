Sorelline morte al campeggio. "Quell'albero era malato" (Di lunedì 31 agosto 2020) Non era sano l'albero che è caduto a Massa Marittima provocando la morte di due Sorelline torinesi di origine marocchina, che campeggiavano con la famiglia nell'area. Lo spiega all'Agi Pierfrancesco ... Leggi su lanazione

virginiaraggi : La morte delle due sorelline a Marina di Massa è una notizia che ci sconvolge e ci addolora profondamente. Tutta la… - nzingaretti : Abbiamo il cuore pieno di dolore e sconcerto per la tragica morte delle due sorelline a Marina di Massa. Ai loro ge… - carlaruocco1 : Grande dolore per la tragica morte delle due sorelline a Marina di Massa. Senza parole. - antobon2 : RT @caroliarita: Povere creature, sentito cordoglio per il dolore della famiglia. Sorelline schiacciate da un albero nel campeggio, sarann… - MisuratoreDiQl : Quando sei un giornalista di @MediasetTgcom24 e in un articolo sulla morte orrenda di due sorelline di origine maro… -

I contagi da Covid-19 in Italia tornano sotto quota mille. L’incremento in 24 ore è stato di 996, rispetto ai 1.365 di domenica. Sale, invece, il numero delle vittime, sei in un giorno (domenica erano ...

Ricordi e fotografie di famiglia per scoprire la storia del quartiere. Malak Lassiri, 14 anni, lo scorso novembre, aveva partecipato con i compagni della scuola media Turoldo al progetto «AxTo», piano ...

