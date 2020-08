Sì o No? La guida YouTrend al referendum costituzionale (Di lunedì 31 agosto 2020) Ecco su cosa gli italiani saranno chiamati ad esprimersi nel referendum costituzionale fissato per il 20 e il 21 settembre di Alessio Vernetti Domenica 20 e lunedì 21 settembre gli italiani saranno chiamati a esprimersi su un referendum costituzionale avente ad oggetto la riduzione del numero dei parlamentari. Si tratta del quarto referendum costituzionale della nostra storia repubblicana, dopo quello del 2001 sulla riforma del Titolo V (approvato), quello del 2006 sulla riforma (...) - Politica / Costituzione, , referendum costituzionale, Riduzione parlamentari Leggi su feedproxy.google

