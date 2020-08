Scontro tra Calenda e le Sardine: «Vi siete bevuti il cervello, sembrate i comunisti degli anni ‘70» (Di lunedì 31 agosto 2020) È Scontro social tra Carlo Calenda e le Sardine. A innescarlo è un commento pubblicato dal movimento anti-sovranista alla lettera del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Lettera indirizzata ai presidenti di tutte le associazioni del sistema in occasione dei suoi primi 100 giorni al vertice della Confederazione. «Vogliamo i contratti, ma siano rivoluzionari», dice Bonomi. Lo Scontro tra Calenda e le Sardine «Carlo Bonomi, abbiamo letto la sua lettera: per il 2021 cosa proponiamo? La servitù della gleba? Lo ius primae noctis? Chiedendo di slegare salario e orario di lavoro (che è un modo per dire che si vuole il cottimo) non si passa per rivoluzionari. Stia tranquillo!», scrivono le Sardine. E ... Leggi su secoloditalia

AnnalisaChirico : La gestione migranti è fuori controllo. Mentre s’innesca l’ennesimo scontro istituzionale tra stato e regioni, i mi… - ubernograzie : Monza | scontro tra 2 auto in via Bergamo | nessun ferito - Zazoom Blog #taxi #Abusivi #NoUber - sinirb : Errebi: Lo scontro tra l’imperatore e i comuni italiani - pbenedetti50 : RT @Azzurra6671: La settimana di scontro tra me e i fasci sintetizzata in due battute: 'Un fascio di Casapound fa una strage di migranti a… - TaBuonaSera : È ancora scontro tra @ArcelorMittalIT e sindacati @FIMCislStampa @fiomnet @UilmNazionale #30Ago -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra Monza, scontro tra 2 auto in via Bergamo: nessun ferito IL GIORNO Scuola, la data della discordia: è scontro governo-Regioni sull’inizio delle lezioni

E’ sempre più alta la tensione tra governo e alcune Regioni in ordine alla data di partenza del nuovo anno scolastico. Mentre l’esecutivo lavora e assicura che le lezioni – come scrive il quotidiano “ ...

I film da vedere a settembre

Dove eravamo rimasti? A Tessa (Josephine Langford, sorella della Katherine di Tredici e, ora, Cursed) che scopriva la dura verità: la seduzione di Hardin (Hero Fiennes Tiffin) era il semplice frutto d ...

E’ sempre più alta la tensione tra governo e alcune Regioni in ordine alla data di partenza del nuovo anno scolastico. Mentre l’esecutivo lavora e assicura che le lezioni – come scrive il quotidiano “ ...Dove eravamo rimasti? A Tessa (Josephine Langford, sorella della Katherine di Tredici e, ora, Cursed) che scopriva la dura verità: la seduzione di Hardin (Hero Fiennes Tiffin) era il semplice frutto d ...