Scommesse, Messi-Barcellona si può ancora fare: le quote (Di lunedì 31 agosto 2020) Leo Messi lascerà il Barcellona? La madre di tutte le trattative, di calciomercato, da settimane popola gli incubi di Bartomeu & c e fa sognare i tifosi delle possibili prescelte, da Manchester, lato ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Scommesse Messi Messi-Barça? Per i bookmakers si può ancora fare. E l’Inter... La Gazzetta dello Sport Messi, la Liga dà ragione al Barça: via solo per 700 milioni

Messi e il Barcellona, un tira e molla che sta tenendo in sospeso gli appassionati di tutto il mondo. L’argentino sembra sempre più lontano dai blaugrana, tanto che oggi non si è nemmeno presentato al ...

Ottavio (Bianchi) re di Roma e di Napoli, la sua vita non è stato un gioco

Dalle conversazioni intime con la figlia Camilla è nata la biografia di mister Ottavio Bianchi, che si racconta anche a Gioco News. “A cena con amici del calcio, con giornalisti e scrittori era ormai ...

