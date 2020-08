Riserva dello Zingaro: com’era e com’è dopo l’incendio che l’ha distrutta (Di lunedì 31 agosto 2020) Chiude al pubblico la Riserva Naturale dello Zingaro, in Sicilia. “Da domani la Riserva resterà chiusa sino nuova disposizione causa incendio del 29 agosto”, è l’avviso comparso sulla pagina ufficiale Facebook della Riserva dopo il devastante incendio – esteso dal fronte di San Vito Lo Capo fino al lato opposto, quello di Scopello – che ieri ha distrutto gran parte della flora e della macchia mediterranea della prima Riserva naturale orientale della Sicilia, istituita nel 1981. Per avere la meglio sulle fiamme – quasi certamente di origine dolosa e alimentate dalle alte temperature e dal vento di scirocco – per oltre 24 ore sono stati impegnati uomini e mezzi del vigili del fuoco, della Protezione civile, del corpo ... Leggi su nextquotidiano

fanpage : La Riserva dello Zingaro in Sicilia è ridotta in cenere - RaiNews : Le fiamme, partite da Macari, hanno superato la montagna e sono arrivate prima alla Tonnara di San Vito Lo Capo, su… - HuffPostItalia : La riserva dello Zingaro è stata distrutta dalle fiamme. 'Provo più rabbia che tristezza' - Noovyis : (Riserva dello Zingaro: com’era e com’è dopo l’incendio che l’ha distrutta) Playhitmusic - - c_carlo1971 : RT @HuffPostItalia: La riserva dello Zingaro è stata distrutta dalle fiamme. 'Provo più rabbia che tristezza' -