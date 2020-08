Rai, il famosissimo lascia il suo programma per problemi di dipendenza: l’annuncio (Di lunedì 31 agosto 2020) E’ arrivata proprio nelle scorse ore una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Ma di cosa si tratta? Sembra proprio che uno dei volti noti di Rai 3, spesso ospite del programma Cartabianca di Bianca Berlinguer abbia fatto un annuncio, ovvero quello di voler ritirarsi dal mondo della TV. Stiamo parlando di Mauro Corona, il quale nelle scorse ore ha annunciato nel corso di una recente intervista rilasciata a La Repubblica di volersi ritirarsi dal mondo del TV. Nello specifico, l’uomo parie abbia aggiunto il fatto che ad inizio settembre sarà la sua ultima partecipazione fissa in Rai e in televisione in generale, e di conseguenza non sarà più ospite fisso di Bianca Berlinguer a Cartabianca. Ma per quale motivo? (Continua...) Sembra che l’alpinista abbia ... Leggi su howtodofor

