Pierluigi Diaco, dopo Io e Te un gradito ritorno: era “scomparso” da mesi (Di lunedì 31 agosto 2020) Questo articolo Pierluigi Diaco, dopo Io e Te un gradito ritorno: era “scomparso” da mesi . Pierluigi Diaco dopo la fine anticipata di Io e Te sembra essere pronto per un gradito ritorno che manda i fan al settimo cielo: ecco di che cosa si tratta. Non è stata senz’altro una stagione televisiva semplice per Pierluigi Diaco che, purtroppo, dopo la notizia del mancano rinnovo per la prossima stagione di Io … Leggi su youmovies

blogtivvu : Io e Te chiude per Covid, Pierluigi Diaco non si arrende e rilancia: Capiremo se andare in onda o meno…” ???? ?? Il… - Enrico_Liano : RT @Corriere: «Io e te», sospeso per un contagio Covid il programma condotto da Pierluigi Diaco - francy_cava : RT @trash_italiano: Covid-19, sospeso il programma di Pierluigi Diaco - blogtivvu : Io e Te chiude per un caso interno di Covid, Pierluigi Diaco non si arrende e rilancia: “Capiremo se andare in onda… - TV_Italiana : #IoeTe: chiuso con una settimana d'anticipo il programma di Pierluigi Diaco. ?? -