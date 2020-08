Piano nazionale tamponi: a regime anche con i nuovi test (Di lunedì 31 agosto 2020) Un Piano nazionale tamponi, la cui elaborazione partirà dalla “bozza Crisanti” verrà messo a punto nelle prossime settimane con l’obiettivo di entrare a regime nel periodo più delicato dell’influenza stagionale e del suo picco. Sul tavolo degli esperti, secondo quanto si apprende, ci dovrebbe essere anche la possibilità di adottare nuovi test come quelli in grado di distinguere se i sintomi di un paziente sono riferibili al Covid o all’influenza.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

