Operazione antiterrorismo su un volo Ryanair: arrestati un italiano e un kuwaitiano. L’aereo intercettato e scortato dai caccia della Raf (Di lunedì 31 agosto 2020) Un italiano e un cittadino del Kuwait sono stati arrestati domenica sera dalla polizia anti-terrorismo britannica all’aeroporto londinese di Stansted. I due si trovavano a bordo di un aereo di linea Ryanair in volo da Vienna a Londra. In seguito a una segnalazione di minaccia alla sicurezza a bordo, il velivolo è stato intercettato e scortato dai caccia della Royal Air Force. La polizia ha detto che i due – l’italiano ha 48 anni, il kuwatiano 34 – sono stati arrestati poco dopo le 19 ora locale (le 20 in Italia) secondo l’articolo 7 della legge sul terrorismo, che permette alle forze dell’ordine di fermare, perquisire, interrogare e arrestare ... Leggi su ilfattoquotidiano

