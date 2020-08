Napoli, 8 giornalisti in quarantena nel ritiro di Castel di Sangro [DETTAGLI] (Di lunedì 31 agosto 2020) Otto giornalisti in isolamento a Castel di Sangro, sede del ritiro del Napoli. Lo riferisce l’ANSA. Il tutto è partito da una giornalista campana che seguiva i partenopei, che ha scoperto di essere positiva al Coronavirus ed è stata messa in isolamento in una struttura ricettiva locale, assieme ad altri sette colleghi, tutti risultati negativi. La giornalista, al suo ritorno da una vacanza in Sardegna, si era sottoposta al test sierologico e tampone in una struttura privata, dandone comunicazione alla ASL, fino a quando l’altro giorno le è arrivata la notizia della positività degli esami effettuati. Per la ASL abruzzese si trattava di una incerta positività, perché i test erano stati eseguiti in una struttura esterna non riconosciuta. “La ... Leggi su calcioweb.eu

