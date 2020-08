Marcus Smythe è morto a 70 anni, era stato star di soap opera come Sentieri e General Hospital (Di lunedì 31 agosto 2020) L'attore Marcus Smythe è morto il 20 agosto 2020 all'età di 70 anni dopo una lunga carriera che l'ha reso star di soap opera come General Hospital e Sentieri. Marcus Smythe è morto il 20 agosto 2020 all'età di 70 anni, negli anni '70 e '80 era stato una star delle soap opera recitando in titoli popolari come General Hospital e Sentieri. L'attore stava lottando da tre anni contro un tumore al cervello e la morte, come ha ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Marcus Smythe Marcus Smythe è morto a 70 anni, era stato star di soap opera come Sentieri e General Hospital Movieplayer.it Marcus Smythe è morto a 70 anni, era stato star di soap opera come Sentieri e General Hospital

L'attore Marcus Smythe è morto il 20 agosto 2020 all'età di 70 anni dopo una lunga carriera che l'ha reso star di soap opera come General Hospital e Sentieri. Marcus Smythe è morto il 20 agosto 2020 a ...

L'attore Marcus Smythe è morto il 20 agosto 2020 all'età di 70 anni dopo una lunga carriera che l'ha reso star di soap opera come General Hospital e Sentieri. Marcus Smythe è morto il 20 agosto 2020 a ...