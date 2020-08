Maltempo oggi Nord in ginocchio, una vera devastazione: allerta per le prossime ore (Di lunedì 31 agosto 2020) Non c’è tregua per Nord e Centro Italia nella morsa del Maltempo che imperversa ancora oggi in varie regioni: dal Veneto al Lazio, diversi i disagi e i danni causati da pioggia e grandine. Una vera e propria “devastazione” per il presidente del Veneto Luca Zaia che, durante un sopralluogo nel Vicentino, ha annunciato di voler estendere lo stato di emergenza già deciso per il Veronese solo qualche giorno fa. “Ancora una volta siamo in ginocchio per il Maltempo”, ha affermato il governatore dopo aver constatato i danni che nel solo Comune di Arzignano contano ben 150 case danneggiate. La richiesta è quella di ottenere da Roma “risposte in tempi celerissimi”. “La verifica dei danni ... Leggi su urbanpost

