Lampedusa, interviene l’Ue “Rispettare le leggi sull’asilo” (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Per quanto riguarda Lampedusa, “seguiamo la situazione da vicino e restiamo in contatto con le autorità italiane, ma qualsiasi azione deve rispettare pienamente le leggi Ue sull’asilo”. Così il portavoce della Commissione Europea per le Migrazioni, durante il briefing on line con la stampa a Bruxelles. “La Commissione lavora a stretto contatto con le autorità italiane sulle questioni migratorie”, ha aggiunto.(ITALPRESS). Lampedusa, interviene l’Ue “Rispettare le leggi sull’asilo” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

nestquotidiano : Lampedusa, interviene l’Ue “Rispettare le leggi sull’asilo” - CorriereCitta : Lampedusa, interviene l’Ue “Rispettare le leggi sull’asilo” - Italpress : Lampedusa, interviene l’Ue “Rispettare le leggi sull’asilo” - Italpress : Lampedusa, interviene l’Ue “Rispettare le leggi sull’asilo” - rotre54 : Ma in ? #Sicilia ? non si vergogna nessuno? Nessuno interviene ? Ogni settimana delinquenti alla ribalta. Altro c… -

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa interviene Lampedusa, interviene l’Ue “Rispettare le leggi sull’asilo” Il Dispari Quotidiano Lampedusa, interviene lUe "Rispettare le leggi sullasilo"

ROMA (ITALPRESS) - Per quanto riguarda Lampedusa, "seguiamo la situazione da vicino e restiamo in contatto con le autoritá italiane, ma qualsiasi azione deve rispettare pienamente le leggi Ue sull'asi ...

Migranti: Conte ha convocato Musumeci e il sindaco di Lampedusa

AGI - Invocato da Nello Musumeci e Totò Martello, Giuseppe Conte interviene nell'emergenza determinata dal flusso di migranti a Lampedusa, che solo ieri aveva visto sbarcarne circa 450 sul proprio ter ...

ROMA (ITALPRESS) - Per quanto riguarda Lampedusa, "seguiamo la situazione da vicino e restiamo in contatto con le autoritá italiane, ma qualsiasi azione deve rispettare pienamente le leggi Ue sull'asi ...AGI - Invocato da Nello Musumeci e Totò Martello, Giuseppe Conte interviene nell'emergenza determinata dal flusso di migranti a Lampedusa, che solo ieri aveva visto sbarcarne circa 450 sul proprio ter ...