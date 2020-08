L’agente di Senesi: “Piace al Napoli come piacciono altri profili. Non c’è nulla da forzare” (Di lunedì 31 agosto 2020) A Radio Punto Nuovo ha parlato Stefano Antonelli, agente di Senesi, difensore del Feyenoord accostato al mercato del Napoli. “Il calciomercato è così, si può parlare di tutto e del contrario di tutto. Il Napoli ha un qualcosa di molto chiaro in mente. Soprattutto per il proprio progetto tecnico. E’ uno degli anni dove i dettami del tecnico sono tra i più chiari di sempre. Portare dentro un difensore centrale al posto di Koulibaly è normale, come è normale che l’area tecnica si sia messa al lavoro su vari profili. Senesi è certamente un calciatore importante, con caratteristiche di livello, ma non c’è nulla da forzare in merito. Piace al Napoli come al ... Leggi su ilnapolista

