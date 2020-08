Inter, tre cambi nello staff di Conte: ecco i cambiamenti (Di lunedì 31 agosto 2020) Rinnovamento nello staff a disposizione di Antonio Conte A una settimana dall’inizio del ritiro per preparare la nuova stagione, in casa Inter si registrano dei cambiamenti all’Interno dello staff di Antonio Conte. In particolare, salutano Appiano Gentile il medico sociale Corsini e il football analysis manager oltre al fitness data analyst. “Oltre al fitness data analyst Bellistri, che ha cambiato solo “autostrada” trovando posto a Milanello, non ci saranno più nemmeno il medico sociali Corsini e il football analysis manager Salzarulo. Per entrambi si provvederà con una soluzione Interna. nello specifico, al posto di ... Leggi su intermagazine

