Incidente Alex Zanardi, il figlio Niccolò: “Grazie di cuore per il sostegno” (Di martedì 1 settembre 2020) L’Incidente con protagonista Alex Zanardi ha commosso il mondo dello sport, legato all’icona italiana classe ’66, in a lungo in fin di vita dopo l’accaduto. Il figlio Niccolò Zanardi ha più volte pubblicato dei post sui social network inerenti al padre, ricevendo grande affetto da parte degli utenti italiani. Di seguito il ringraziamento di Zanardi Jr., esplicitato di recente su Instagram: “Voglio ringraziare di cuore tutti quanti per i bellissimi commenti e il grande sostegno, grazie davvero purtroppo siete troppi per ringraziarvi singolarmente uno alla volta ma spero apprezziate lo stesso, grazie davvero“. Leggi su sportface

Due mesi dopo l'impresa di Santa Maria di Leuca seguita all'incidente di Alex Zanardi, gli atleti di Obiettivo3 si ritroveranno tutti assieme per la prima volta. Lo faranno a Padova, nel tradizionale ...

