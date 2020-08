Il taglio dei parlamentari non è una scelta da “antiparlamentarismo” (Di lunedì 31 agosto 2020) Seppure con un po’ di ritardo, vorrei rispondere a Mattia Feltri, direttore della testata che cortesemente da alcuni anni ospita questo mio blog, anche perché sono stato – nel 2016 – uno dei “costituzionalisti del No” ai quali egli si rivolge.Ebbene, caro Direttore, allora ritenevo che la revisione costituzionale fosse portatrice di un disegno caotico e per alcuni versi contraddittorio, nell’ambito del quale la riduzione del numero dei parlamentari era mal concepito. Si manteneva, infatti, una Camera pletorica di 630 deputati, riducendo il Senato a 95 senatori eletti dai Consigli regionali (tra consiglieri regionali e sindaci), recidendo la rappresentanza politica generale senza realizzare il modello di rappresentanza dei territori, generalmente peraltro tipica degli Stati federali, cosa che l’Italia non solo non è ... Leggi su huffingtonpost

fattoquotidiano : TAGLIO DEI PARLAMENTARI Meno sono, più lavorano. C’è chi è mancato al 99% delle votazioni E l’attività legislativa… - Agenzia_Ansa : #Referendum, Di Maio: 'Taglio dei parlamentari ora o mai più' #ANSA - AnnalisaChirico : A distanza di un anno sappiamo che 2,8 mln di italiani hanno percepito il reddito d cittadinanza e di questi solo 1… - CittadinaJ : RT @LDistratta: #DiMaio si fa rimborsare 6000 euro per penne e fotocopie e poi parla di risparmio col taglio dei parlamentari. Manuncerompe… - marcotravaglio : RT @fattoquotidiano: L'INTERVISTA / ROBERTO PEROTTI 'Bisogna ristabilire un po’ di verità'. L'economista voterà Sì al referendum e ha fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : taglio dei Taglio dei parlamentari, le ragioni del mio Sì l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Terzo cesareo dopo un problema di atonia uterina

Non si può negare che il terzo cesareo, specialmente quando il secondo ha causato particolari problemi, espone a dei rischi. Tuttavia un monitoraggio attento della gravidanza può limitarli. Ho 35 anni ...

Strudel salato di funghi e melanzane

Per chi voglia portare a tavola qualcosa di goloso e invitante, senza dover spendere troppo tempo ai fornelli, specie se ci si prepara la pasta sfoglia in anticipo (o la si compra già pronta). Lo stru ...

Non si può negare che il terzo cesareo, specialmente quando il secondo ha causato particolari problemi, espone a dei rischi. Tuttavia un monitoraggio attento della gravidanza può limitarli. Ho 35 anni ...Per chi voglia portare a tavola qualcosa di goloso e invitante, senza dover spendere troppo tempo ai fornelli, specie se ci si prepara la pasta sfoglia in anticipo (o la si compra già pronta). Lo stru ...